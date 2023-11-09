شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير : فيتوريا استقر علي ضم فتوح وصبحي لمعسكر منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد شوبير إن هناك البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استقر علي ضم ينائي الزمالك الموقوف أحمد فتوح ومحمد صبحي، لمعسكر المنتخب فى الشهر الجاري لمواجهة كل من جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026، رغم قرار مجلس إدارة الزمالك بإيقافهما وعرضهما للبيع.

وقال شوبير خلال تصريحاته في برنامج مع شوبير علي إذاعة أون سبورت أف أم : "لدي معلومة أن أحمد فتوح ومحمد صبحي موجودان فى قائمة منتخب مصر لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي وسيراليون، وأن روي فيتوريا يرغب فى ضم الثنائي خلال المعسكر المقبل، وأن رؤيته أن أزمتهما مع الزمالك داخلية".

يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للاعلان عن قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر نوفمبر فى الفترة من 13 إلى 21 ، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقام المؤتمر الصحفي في الواحدة ظهر اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 نوفمبر بليبريا.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن مؤخرًا عن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية الذين تقرر استدعاؤهم لمعسكر منتخب مصر المقبل، وضمت القائمة 9 لاعبين تصدرهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، كما ضمت القائمة كل من محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسى، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألمانى، وأحمد حسن كوكا لاعب بنديك سبور التركى، وطارق حامد لاعب ضمك السعودى، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي.