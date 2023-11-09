شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركات أفشة مع الأهلى بعد خوض المباراة رقم 200 بالقميص الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد مجدى أفشة لاعب الأهلى مباراته رقم 200 بقميص الفريق الأحمر بعدما شارك بديلا فى فوز فريقه على سيراميكا أمس الأربعاء، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثانى من عمر دورى Nile.

ولعب أفشة 200 بقميص الأهلى فى جميع المسابقات ما بين 119 مباراة فى الدورى المصرى و17 مباراة فى كأس مصر و5 مباريات فى السوبر المصرى و1 مباراة فى كأس الرابطة المصرية و8 مباريات فى كأس العالم للأندية و43 مباراة فى دورى أبطال أفريقيا و4 مباريات فى الدورى الأفريقى لكرة القدم و3 مباريات فى السوبر الأفريقى.

وأعرب محمد مجدى أفشة عن سعادته بفوز فريقه على سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، قائلا: "أبارك للأهلى وجماهيره ولاعبيه وسعيد بالثلاث نقاط والأهم تحقيق الثلاث نقاط فى مشوار الدورى الطويل، وسعيد بالمكسب".

وتابع، خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لعب 200 مباراة مع الأهلي في 4 سنوات رقم جيد للغاية، والأرقام مهمة في تاريخك، كما أن لعب 200 مباراة شيء كبير وفخور بها وأمر يسعدني، لكن التسجيل توفيق من الله، ولا يشغلني تسجيل الأهداف بقدر الفوز وتحقيق الانتصارات والبطولات".

وعن تعرضه للانتقادات في بعض الأحيان، رد: "أعشق الأهلي وجمهوره منذ زمن بعيد وأتقبل الانتقادات وهذه سنة الحياة لأنه كما تتعرض للانتقادات تتلقى الإشادات، وأبارك لجمهور الأهلي على الفوز على سيراميكا والخروج بالثلاث نقاط".

وعن تبرعه بقميصه الذي ارتداه في نهائي القرن ضد الزمالك بنهائي أفريقيا 2020 لصالح شعب فلسطين، أكد: "أقل شيء أقدمه لشعب فلطسين وهو القميص الأغلى لي مع الأهلي والأهم في تاريخي، ولذلك كنت حريصا على التبرع به لصالح أخواتنا في فلسطين".