أبطال أوروبا: كاين يقود بايرن إلى ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): قاد المهاجم الانكليزي هاري كاين فريقه بايرن ميونيخ الالماني إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتسجيله هدفي الفوز أمام ضيفه غلطة سراي التركي 2 1، فيما قلب كوبنهاغن الدنماركي الطاولة على ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي المنقوص اثر طرد مهاجمه ماركوس راشفورد بفوزه عليه 4 3 الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى.

وواصل بايرن العلامة الكاملة ورفع رصيده في الصدارة إلى 12 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن كوبنهاغن الثاني وغلطة سراي الثالث، فيما يقبع مانشستر يونايتد الذي بات قاب قوسين من الخروج من المسابقة القارية الأم في قاع الترتيب مع ثلاث نقاط.

في المباراة الأولى على ملعب "اليانز أرينا" في ميونيخ، جدد بايرن فوزه على غلطة سراي بعدما كان أسقطه على أرضه 3 1.

تغيير اضطراري

وأجرى توماس توخل مدرب بطل ألمانيا تغييرا اضطراريا باخراجه الشاب جمال موسيالا (20 عاما) للاصابة وادخال المخضرم توماس مولر (34) في الدقيقة 40، قبل أن يزج بالمهاجم ماتيس تيل ولاعب الوسط النمسوي كونراد لايمر بدلا من لوروا سانيه والمدافع الفرنسي دايو أوباميكانو (71).

وهيمن بايرن على الشوط الاول الذي شهد تألق حارسه مانويل نوير حيث وقف في وجه المهاجم الارجنتيني ماورو إيكاردي (3 و43) ونظيره الاوروغوياني فرناندو موسليرا بين خشبات الفريق الضيف فتصدى لكاين (5 و29) وسانيه (14).

استهل بايرن الشوط الثاني ضاغطا، ووقف القائم الايمن في وجه كاين الذي تابع كرة تحولت من لاعب الوسط يوزوا كيميش بعد عرضية من الفرنسي كينغسلي كومان على الجهة اليمنى (53).

إلغاء هدف

وألغى حكم الراية هدف الأورغوياني لوكاس توريرا بعد تسلل على إيكاردي في بداية الهجمة (62)، واثبت حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" على دفعتين صحة رأسية كاين بعد ركلة حرة من كيميش من 25 مترا (80)، قبل أن يضيف مهاجم توتنهام الانكليزي السابق الثاني (86)، رافعا رصيده إلى اربعة اهداف في دوري الابطال هذا الموسم وإلى 19 في مختلف المسابقات.

وقلّص الكونغولي سيدريك باكامبو النتيجة لغلطة سراي بعد تمريرة في العمق من سيرجيو أولفييرا (90+3).

وفي الثانية، مُني يونايتد المأزوم بهزيمته الثالثة اوروبيا وبات مهدداً بمغادرة دوري الأبطال من الباب الضيق وجاءت على يد كوبنهاغن الذي ثأر لخسارته خارج دياره 1 0 ذهاباً.

وكان ذلك الفوز الأول ليونايتد بعد خسارتين مخيبتين لفريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ، قبل أن يسقط مجددا في دوامة الهزيمة خصوصا انه يعاني في الدوري حيث يحتل المركز الثامن مع 18 نقطة متأخرا بفارق 9 نقاط عن جاره سيتي المتصدر.

وقلب كوبنهاغن الطاولة على ضيفه في شوط اول جنوني شهد تقدم "الشياطين الحمر" بهدفي ابن أكاديمية النادي الدنماركي الوافد الجديد راسموس هويلوند الذي افتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق من صافرة البداية اثر لعبة جماعية، قبل أن يضاعف النتيجة بعدما تابع تسديدة للارجنتيني اليخاندرو غارناتشو صدها الحارس البولندي كميل غرابار وتابعها الشباك (28).

وشهد اللقاء تحولاً جذرياً اثر طرد مهاجم يونايتد ماركوس راشفورد بالبطاقة الحمراء بعد خطأ فادح على المدافع إلياس جيلير والعودة إلى "في أيه آر"، لتهتز شباكه بالهدف الاول بفضل محمد اليونسي (45)، والثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد على هاري ماغواير سددها البرتغالي ديوغو غونشالفيس بنجاح (45+9).

تقدم يونايتد

وبعد الاستراحة زج تن هاغ بلاعب الوسط الدولي المغربي سفيان امرابط بدلا من الدنماركي كريستيان إريكسن، ومنح البرتغالي برونو فرنانديش التقدم ليونايتد بعد لمسة يد على لوكاس ليراير اثر رأسية من ماغواير وتأكيد من "في ايه آر" داخل المنطقة ليحتسب الحكم ركلة جزاء انبرى لها البرتغالي وسددها بنجاح (69)، إلا ان اصحاب الارض ادركوا التعادل بعدما عوض ليراير خطأه وخدع أونانا بعد عرضية من راسموس فالك (83)، ليخطف هدف الفوز عبر الشاب البديل ابن الـ 20 عاما السويدي روني باردي الذي سدد كرة ارتطمت بوجه ماغواير وغيرت مجراها على "الطاير" اصطدمت بالارض وخدعت أونانا (87).