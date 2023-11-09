دوري "ان بي ايه": يوكيتش يحسم لقاء الوزن الثقيل

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: حسم الصربي نيكولا يوكيتش مباراة الوزن الثقيل بين فريقه دنفر ناغتس حامل اللقب وغولدن ستايت ووريرز بتسجيله 35 نقطة وقاده للخروج فائزاً 108 105 الأربعاء، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (ان بي ايه).

على ملعب "بول أرينا" في دنفر، تواجه حاملا اللقب في الموسمين الماضيين في مباراة شهدت تبدل هوية صاحب الأفضلية 9 مرات.

وأنهى يوكيتش، أفضل لاعب في النهائيات العام الماضي، اللقاء مع دابل دابل (عشر أو أكثر في فئتين احصائيتين) حيث أضاف إلى رصيده التهديفي 13 متابعة و5 تمريرات حاسمة، وسجّل ريجي جاكسون 20 نقطة ومايكل بورتر جونيور 17.

وسجل للخاسر الموزع المخضرم ستيفن كوري 23 نقطة، لكنه سجّل 6 محاولات فقط من أصل 17.

وبعدما تأخر في الربعين الاول (21 26) والثاني (26 27)، تقدّم ووريرز قبل بداية الربع الاخير بعدما سجل في الثالث 31 نقطة مقابل 23 لدنفر.

ناغتس

ونجح ناغتس في قلب تأخره بفارق خمس نقاط مع بداية الربع الرابع لينتزع الفوز عقب فشل كلاي تومسون صاحب 15 نقطة و6 متابعات في تسجيل سلة التعادل مع صافرة النهاية.

وعزّز ناغتس صدارته للمنطقة الغربية والدوري مع 8 انتصارات مقابل هزيمة، فيما مُني ووريرز رابع المنطقة بهزيمته الثالثة مقابل ستة انتصارات.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدّر المنطقة الشرقية فوزه السادس توالياً على حساب وصيفه بوسطن سلتيكس 106 103، في مباراة تألق خلالها في صفوف الفائز الكاميروني جويل إمبيد صاحب 27 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة.

ولعب الموزّع تايريز ماكسي دوراً بارزاً إلى جانب لاعب الارتكاز إمبيد بتسجيله 25 نقطة، منها ثلاث رميات من خارج القوس، والتقاطه 9 متابعات، ليعزّز رصيد فريقه في الصدارة إلى 6 انتصارات مقابل هزيمة.

وقاد هجوم سلتيكس الذي مُني بخسارته الثانية مقابل 5 انتصارات اللاتفي كريستابس بورزينغيس مع 29 نقطة، فيما أنهى ديريك وايت اللقاء وبحوزته 19 نقطة وجايسون تايتوم 16.

أداءٌ متواضع

وقدّم النجم الصاعد الفرنسي فيكتور ويمبانياما (19 عاماً) الرقم واحد في الـ"درافت" أداء متواضعاً في ظهوره الاول في ملعب "ماديسون سكوير سنتر" الشهير في نيويورك، واكتفى بـ 14 نقطة و9 متابعات خلال خسارة فريقه سان أنتونيو سبيرز أمام نيكس 105 126.

وبرز في صفوف الفائز جايلن برونسون مع 25 نقطة، فيما أضاف آر جيه باريت وجوليوس راندل 24 و23 نقطة توالياً.

وهي المباراة الرابعة توالياً تُدك فيها سلة سبيرز بـ 120 نقطة أو أكثر، وأتت الهزيمة الجديدة بعد السقوط المدوي أمام إنديانا بايسرز 152 111 الإثنين.

هاردن

في نيويورك أيضاً، ما زال المخضرم جيمس هاردن (34 عاماً) يبحث عن فوزه الأوّل منذ انضمامه إلى لوس أنجليس كليبرز قادماً من سفنتي سيكسرز، حيث خسر أمام فريقه السابق بروكلين نتس 93 100.

وقلل دفاع نتس من خطورة هاردن الذي اكتفى بـ 12 نقطة، في حين تصدر قائمة أفضل الهدافين في كليبرز بول جورج مع 24 نقطة.

في أوكلاهوما سيتي، سجل الكندي شاي غيلجيوس الكسندر 43 نقطة وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز على كليفلاند كافالييرز 128 120.

وفي ميلووكي، فاز ميلووكي باكس على ديترويت بيستونز بفارق نقطتين 120 118 بفضل الوافد الجديد داميان ليلارد الذي سجل 34 نقطة، فيما اكتفى العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بـ 15 فقط.

وتابع لوس أنجليس ليكرز عروضه السيئة خارج ملعبه بخسارته الخامسة هذا الموسم، وجاءت أمام هيوستن روكتس 94 128.