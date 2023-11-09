شكرا لقرائتكم خبر عن تن هاغ بعد خسارة يونايتد: البطاقة الحمراء غيرت كل شيء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاغن - (رويترز)

عبر إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أسفه لطرد لاعبه ماركوس راشفورد، خلال الهزيمة 4-3 أمام كوبنهاغن الدنماركي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الليلة الماضية، لتستمر متاعب فريق المدرب الهولندي خلال الموسم الحالي.

ووصف تن هاغ قرار طرد راشفورد بأنه كان «قاسياً»، وأنه غيّر مجريات المباراة تماماً.

ومنح المهاجم راسموس هويلاند فريقه يونايتد بداية مثالية بإحراز هدفين، لكن يونايتد الذي لعب بعشرة لاعبين أهدر تقدمه بهدفين بعد طرد راشفورد في الدقيقة 42، وأصبح في موقف لا يحسد عليه.

فقد خرج الفريق بالفعل من كأس الرابطة المحلية في إنجلترا، بينما يحتل المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وزاد موقفه صعوبة في دوري أبطال أوروبا قبل آخر جولتين من دور المجموعات.

وحالياً يحتل يونايتد المركز الرابع والأخير بين فرق المجموعة الأولى في البطولة الأوروبية الأولى للأندية بثلاث نقاط.

ورداً على سؤال حول أفكاره عن المباراة، قال تن هاغ لشبكة قنوات تي.إن.تي سبورتس: «هل لديك متسع من الوقت؟».

«أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا ًجداً حتى خروج البطاقة الحمراء. البطاقة الحمراء غيّرت كل شيء. لقد أصبحت مباراة مختلفة. أمر مخيب للآمال».

وطرد راشفورد بعد دهسه على كاحل إلياس جليرت أثناء محاولته تأمين الكرة، وهو ما أغضب تن هاغ الذي وصف القرار بأنه كان «قراراً قاسياً».

وأضاف تن هاغ: «كان ينافس على الكرة. بعد نهاية المراجعة توجه الحكم إلى الشاشة. أعتقد أن الحكم لم يكن متأكداً».

ولم يكن تن هاغ الوحيد الذي تبنى هذا الموقف.

فقد انتقد أوين هارجريفز لاعب يونايتد السابق، عبر شبكة تي.إن.تي سبورتس، قرار الطرد، قائلاً: «كان ماركوس فقط يحاول وضع ساقه أمام الكرة. لم يكن حتى ينظر إلى الكرة.. لم تكن (محاولته) تشكل خطورة».

وقال بول سكولز لاعب يونايتد السابق: «هذا حادث. كان (راشفورد) يحاول وضع قدمه وحماية الكرة».

وكانت هذه أول هزيمة ليونايتد في دوري الأبطال يهدر فيها تقدمه بهدفين أول أكثر.

وكانت أيضاً أول هزيمة للفريق في جميع المنافسات بعد تقدمه بهدفين منذ سبتمبر/أيلول 2014، عندما خسر 5-3 أمام ليستر سيتي.

وبهذه الهزيمة يستمر تعثر يونايتد في الموسم الحالي الذي يشهد أسوأ بداية موسم في مسيرة النادي منذ 1962.