الامارات | "شباب الأهلي" يشارك في النسخة الأولى من "السوبر الإماراتي - السعودي" لكرة اليد

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شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الأهلي" يشارك في النسخة الأولى من "السوبر الإماراتي - السعودي" لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة اليد عن أن نادي شباب الأهلي سيمثل أندية الإمارات، في النسخة الأولى من "كأس السوبر الإماراتي - السعودي"، المقرر إقامتها 22 فبراير 2024 في مدينة الدمام السعودية.
وقال اتحاد اليد في بيان له: "يشارك شباب الأهلي في البطولة، بوصفه وصيفاً لكأس السوبر الإماراتي للموسم الرياضي 2023 - 2024، على أن يواجه شباب الأهلي في النسخة الأولى بطل كأس السوبر السعودي الذي لم يتحدد بعد".
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