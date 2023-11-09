تشكيلة الأهلي المُتوقعة أمام ضمك اليوم في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - استقر المدير الفني ماتياس يايسليه على تشكيلة الأهلي الأساسية التي سيدفع بها في مباراة اليوم ضد ضمك والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المحالة)، في إطار منافسات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: عبدالله العمار – عبد الباسط هندي - إيبانيز - بسام الحريجي

الوسط: فرانك كيسيه - محمد المجحد - غابري فيغا

الهجوم: سانت ماكسيمين - رياض محرز - فيرمينو

فريق الأهلي بقيادة المدير الفني ماتياس يايسليه يخوض مباراة اليوم وليس أمامه هدفًا سوى الفوز والنقاط الثلاثة للحفاظ على تواجده في المنطقة الساخنة والمنافسة على المراكز الأولى بصدارة جدول الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 25 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن فريق التعاون الذي يحتل المركز الثالث بنفس رصيد النقاط.

على الجانب الأخر يبحث فرق ضمك عن رابع انتصاراته في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث يستهدف الفريق الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتحسين موقعه في جدول الدوري.

ويحتل ضمك المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 14 نقطة حصدها من 3 انتصارات و5 تعادلات، بينما تعرض الفريق لـ4 هزائم حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وضمك والقناة الناقلة :

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد ضمك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 بتوقيت مكة وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلقين حماد العنزي وعبدالله المحسن، وقناة SSC1 SD بصوت المعلق فهد عريشي.