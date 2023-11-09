كولر يفاضل بين فتوح وحمدي لدعم الجبهة اليسرى للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يفاضل السوسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بين الثنائي أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك و محمد حمدي لاعب بيراميدز والتي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الكروي الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانه في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن كولر يميل حتى الآن تجاه فكرة التعاقد مع أحمد فتوح خاصة وأنه أصغر سنا وأكثر من ناحية الخبرات الدولية.

وأضاف شبان حديثه بأن إداره الأهلي ترفض فكره ضم أي لاعب من الثنائي خلال فتره الانتقالات الشتوية المقبلة وتفضل أن يكون التعاقد مع أحدهم بداية من الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر لعدم الدخول في مفاوضات مع ناديي الزمالك و بيراميدز.

موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك:

وحدد اتحاد الكرة المصري يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر مارس بالعام المقبل 2024 كموعد لنهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك 2022 – 2023 عن الموسم الماضي.