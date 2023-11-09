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فيتوريا يصدم الزمالك بعد تجميد الثنائي ” المتمرد”.. ماذا فعل؟

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فيتوريا

فيتوريا منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الكرة المصرية عن موقف البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر من ضم ثنائي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي في المعسكر المقبل.

ويستعد فيتوريا للإعلان عن قائمة منتخب مصر استعدادًا للمواجهتي المرتقبتين أمام جيبوتي وسيراليون ضمن مباريات الجولة الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية ” لدى معلومة أن أحمد فتوح محمد صبحي سيكونا متواجدان على رأس قائمة منتخب مصر لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم أمام جيبوتي وسيراليون.

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وشدد شوبير على أن فيتوريا يرغب في تواجد الثنائي خلال المعسكر القادم وأن رؤيته أن اللاعبين مهمين، وأن أزمتهما مع الزمالك داخلية.

وأعلن في وقت سابق فيتوريا عن قائمة المحترفين المبدئية والتي ضمت كلا من ” محمد صلاح،محمد النني،محمود حسن تريزيجيه،أحمد حسن كوكا ،مصطفى محمد،عمر مرموش، طارق حامد،حمدي فتحي،محمد شريف”

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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