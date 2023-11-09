ماذا قدم محمد صلاح أمام الفرق الفرنسية قبل مواجهة تولوز؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بقيادة النجم المصري محمد صلاح، نظيره فريق تولوز الفرنسي، اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف ليفربول نظيره تولوز على ملعب «أنفيلد» معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ماذا قدم محمد صلاح أمام الأندية الفرنسية قبل مواجهة تولوز؟

يمتلك محمد صلاح سجل سيء أمام الفرق الفرنسية، حيث لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا في 4 مواجهات.

ويعود هدف النجم المصري الوحيد أمام فرق فرنسا خلال مواجهته الأولى أمامهم، عندما كان ينشط في فريق روما الإيطالي، خلال مواجهة فريق أولمبيك ليون الفرنسي في الدوري الأوروبي، منذ 6 سنوت.

وكانت المواجهتين الأخيرتين له أمام الأندية الفرنسية عندما واجه ليفربول فريقه الحالي نظيره باريس سان جيرمان في دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

ولم يسجل النجم المصري أو يساهم في فوز فريقه في المباراة الأولى بنتيجة 3-2، ولا في المباراة الثانية والتي انتهت بخسارة الريدز بنتيجة 1-2.