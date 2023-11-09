إدارة الزمالك تفاجئ اللاعبين بعد التأهل لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية عن تفاصيل جديدة داخل نادي الزمالك عقب التأهل لنهائي كأس مصر على حساب نادي بيراميدز.

ونجح نادي الزمالك بقيادة مديره الفني المؤقت معتمد جمال على التأهل لنهائي كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بعد فوزه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيس بوك”:” إدارة الزمالك تصرف مكافآت إضافية للاعبين بعد الفوز على بيراميدز”.

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ويستعد الزمالك للمواجهة المقبلة أمام نادي أبو سليم ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتنطلق مواجهة الزمالك أمام أبو سليم يوم 26 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد ” القاهرة الدولي”.