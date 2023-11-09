تواجد فتوح.. قائمة منتخب مصر لمواجهتي جيبوتي وسيرالون في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفراعنة لمعسكر نوفمبر المقبل استعدادًا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في إطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويواجه المنتخب الوطني منتخبي جيبوتي و سيراليون يومي 16 و19 نوفمبر الحالي في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت قائمة المنتخب الوطني تواجد الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي نادي الزمالك على الرغم من قرار عرضهما للبيع من جانب مسؤولي القلعة البيضاء.

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وجاءت القائمة على النحو التالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي،محمد صبحي،أحمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني،عمر كمال عبد الواحد،علي جبر،محمد عبد المنعم،رامي ربيعة،أحمد سامي،محمد حمدي،أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد،مروان عطية،محمد النني،محمود حمادة،حمدي فتحي،محمد صلاح،مصطفى فتحي،محمود حسن تريزيجيه،عمر مرموش،حسي الشحات،إمام عاشور،أحمد السيد زيزو.

الهجوم: محمد شريف،مصطفى محمد.