موعد مباراة الأهلي وضمك في الدوري السعودي.. والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي، نظيره فريق ضمك، الذي يضم ضمن صفوفه النجم المصري طارق حامد، اليوم الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما ي إطار لقاءات الدوري السعودي 2023-2024.

وتقام المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، لحساب منافسات الجولة الثالثة عشرة بالمسابقة المحلية.

وكان الأهلي قد فاز على حساب الرياض في مباراة الجولة الماضية بنتيجة 3-0، بينما تعادل ضمك سلبيًا مع منافسه التعاون.

ويتواجد الأهلي في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الـ11 ولديه في رصيده 14 نقطة.

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موعد مباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي

تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وضمك اليوم في الدوري السعودي

تنقل المباراة عبر قناة SSC HD1 الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.