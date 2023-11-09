الوحدة الإماراتي يقترب من إقالة موسيماني.. هل يتولى تدريب الزمالك؟

قرر نادي الوحدة الإماراتي، إقالة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وتضاربت التقارير الصحفية، حول اقتراب موسيماني، من تدريب االزمالك خلال الفترة المقبلة، خلفًا للكولومبي المقال خوان كارلوس أوسوريو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية، فإن إدارة الوحدة اتخت قرارًا برحيل موسيماني من تدريب الفريق، بسبب تراجع النتائج والمستوى غير المقنع منذ بداية الموسم،

وأوضح التقرير أن إدارة الفريق الإماراتي قررت إسناد مهمة تدريب الفريق إلى الهولندي أرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف بالنادي، بصفة مؤقتة، على أن يقود تدريبات الفريق اعتبارًا من الجمعة، بعد نهاية علاقة النادي بموسيماني.

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وكان موسيماني قد غاب عن مباراة الوحدة الأخيرة أمام عجمان في الدوري، بسبب وعكة صحية دخل على إثرها المستشفى لعدة أيام، قبل الخروج بعد تحسن حالته.

وكان موسيماني قد تولى تدريب الوحدة منذ بداية الموسم، بعد قيادته الأهلي السعودي، والصعود للدوري السعودي الممتاز، الموسم الماضي.

وقاد موسيماني تدريب الوحدة في 14 مباراة بمختلف المسابقات، استطاع تحقيق الفوز خلالها في 8 مواجهات، والخسارة في 6، وقاد الفريق لثمن نهائي بطولة كأس البطولة العربية قبل الخروج على يد الشباب السعودي، إضافة أيضًا للخروج من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي على يد الجزيرة في دور ربع النهائي.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة، من 4 انتصارات، و3 هزائم.