"فرصة ذهبية لسامسون".. نجم الزمالك يكشف الرد القوي على فتوح بعد إقصاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أن فريق بيراميدز يضم قائمة قوية لكن ينقصه جماهيرية نادي الزمالك، الذي كان يدعم الفريق الأبيض بمنتهى القوة طوال الـ120 دقيقة.

قال عبدالملك في لقاء تلفزيوني: "جايمي باتشيكو أخطأ كثيرًا خلال اللقاء، ومحمد عبدالشافي بالنسبة لي أسطورة كبيرة في نادي الزمالك وقدم أداء جيد بعد عودته من الاعتزال".

أصاف: "هناك لاعبين من الزمالك شاركت في المباراة بعدما غابوا لفترة طويلة مثل ناصر منسي وسيد نيمار وعبدالله جمعة، والفريق لديه بعض الأزمات الدفاعية بشكل واضح جدًا وظهرت خلال اللقاء بالإضافة لوجود أخطاء أيضا من محمد عواد، وايضا هناك عدة أخطاء لفريق بيراميدز".

وأوضح: "الزمالك تعامل جيدًا مع صانعي الأزمات، لأن النادي أكبر من أي لاعب ولقاء بيراميدز كان رسالة واضحة لفتوح وزملائه اللاعبين الذين يعتقدون أنهم أكبر من الزمالك وجماهيره، خصوصا وأنه تم اتخاذ قرارات قوية من مجلس الإدارة، وأتمنى منهم عدم التراجع حتى في حال وجود ضغوط من أي شخص".

وأكمل: "الزمالك لديه مشكلات كثيرة من الناحية المالية، والأفضل تسديد الديون ومن ثم حل باقي الأزمات التي تخص فريق الكرة، وهناك أغلبية داخل مجلس الزمالك ترفض التراجع عن القرارات الخاصة ببيع اللاعبين فتوح وغيرهم، ولكن نتيجة لقاء الزمالك وبيراميدز سيدعم موقف الرافضين لحل الأزمة وديًا أو عودة اللاعبين مرة آخرى، والجمهور وصل رسالة واضحة في مباراة اليوم، كما أن هناك شرخ حدث في العلاقة بين فتوح وجمهور النادي".

وأشاد عبدالملك، بمستوى البنيني سامسون مؤكدا أن لديه فرصة ذهبية خلال فترة التوقف وحتى شهر يناير من أجل استعادة لياقته البدنية، واللاعب سيكون في الصورة، ولو معتمد جمال سيكمل مسيرته فأنه سيحصل على فرصة كبيرة للمشاركة في المرحلة المقبلة.