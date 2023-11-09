نتائج مواجهات الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يضرب الزمالك موعدا مع الأهلي في نهائي كأس مصر 2022-2023، عقب الفوز على بيراميدز في نصف النهائي، مساء أمس، بضربات الترجيح 3-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 2-2، والوقت الإضافي بالتعادل 3-3.

التقى الزمالك والأهلي في نهائي كأس مصر 20 مرة، فاز الأهلي في 9 نهائيات والزمالك مثلهم، وتقاسم الفريقان في نسختين موسم 1942-1943 و 1957-1958، لهذا يرجح النهائي المقبل رقم 21 كفة أحد القطبين على الآخر.

نستعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر:

النهائي الأول: موسم 1927-1928، فاز الأهلي بنتيجة 1-0.

النهائي الثاني: موسم 1930-1931، فاز الأهلي بنتيجة 4-1.

النهائي الثالث: موسم 1931-1932، فاز الزمالك بنتيجة 2-1.

النهائي الرابع: موسم 1934-1935، فاز الزمالك بنتيجة 3-0.

النهائي الخامس: موسم 1937-1938، فاز الزمالك في المباراة المعادة بنتيجة 1-0 (عقب نهاية اللقاء الأول بالتعادل 1-1).

النهائي السادس: موسم 1941-1942، فاز الأهلي بنتيجة 3-0.

النهائي السابع: موسم 1942-1943، تقاسم الفريقان اللقب.

النهائي الثامن: موسم 1943-1944، فاز الزمالك بنتيجة 6-0.

النهائي التاسع: موسم 1948-1949، فاز الأهلي بنتيجة 3-1.

النهائي العاشر: موسم 1951-1952، فاز الزمالك بنتيجة 2-0.

النهائي الحادي عشر: موسم 1952-1953، فاز الأهلي بنتيجة 4-1.

النهائي الثاني عشر: موسم 1957-1958، تقاسم الفريقان اللقب.

النهائي الثالث عشر: موسم 1958-1959، فاز الزمالك بنتيجة 2-1.

النهائي الرابع عشر: موسم 1977-1978، فاز الأهلي بنتيجة 4-2.

النهائي الخامس عشر: موسم 1991-1992، فاز الأهلي بنتيجة 2-1.

النهائي السادس عشر: موسم 2005-2006، فاز الأهلي بنتيجة 3-0.

النهائي السابع عشر: موسم 2006-2007، فاز الأهلي بنتيجة 4-3.

النهائي الثامن عشر: موسم 2014-2015، فاز الزمالك بنتيجة 2-0.

النهائي التاسع عشر: موسم 2015-2016، فاز الزمالك بنتيجة 3-1.

النهائي العشرين: موسم 2020-2021، فاز الزمالك بنتيجة 2-1.