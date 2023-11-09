من يتفوق؟.. عدد بطولات الأهلي والزمالك في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023، للمرة 21 في تاريخ مواجهتهما في نهائي البطولة، ويتعادل الفريقان في عدد مرات الفوز بالنهائي على حساب الآخر، بواقع 9 نهائيات لكل فريق، إلا أن الأهلي يتفوق على الزمالك في عدد بطولات كأس مصر.

يعتبر الزمالك أول فريق يفوز بالنسخة الأولى من كأس مصر في التاريخ، موسم 1922 على حساب الاتحاد السكندري، وحصل الزمالك على 28 بطولة كأس مصر، آخرها نسخة 2020-2021.

يأتي الزمالك وصيفا خلف الأهلي، الذي حقق بطولة كأس مصر 38 مرة، آخرها النسخة الماضية على حساب بيراميدز، بنتيجة 2-1.