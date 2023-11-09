"لخص الكواليس".. ميدو يكشف ما فعله زيزو للجماهير بعد إقصاء بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق على رسالة أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض، عقب عبور عقبة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وقال ميدو عبر برنامجه على قناة المحور: زيزو وجه رسالة مهمة عبر إنستجرام للجماهير وشكرهم على دعمهم وهو أمر يعكس فرحة لاعبي الزمالك بما حدث من فرض للنظام.

وأوضح "ميدو" أن زيزو لخص الكواليس داخل غرف الملابس والتفاف اللاعبين حول الجهاز الفني والجماهير، من أجل إعادة النتائج المميزة مرة أخرى".

جدير بالذكر أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز على بيراميدز أمس بركلات الترجيح وتأهل لنهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي.