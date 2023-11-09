شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشاطئية يختتم معسكره التدريبى الأول استعدادا لخوض بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب ، معسكره التدريبى المغلق الأول بالأسكندرية استعداداً لخوض بطولة كأس العالم التى ستقام في الأمارات فبراير المقبل.

وخاض اللاعبون التدريب الأخير اليوم والذى اشتمل على بعض الجمل التكتيكية الجديدة التى يرغب الجهاز الفني فى تحفيظها للاعبين قبل انطلاق بطولة كأس العالم.

وكان المدير الفنى قد اختار قائمة لاعبين تضم كلا من محمد السيد، إبراهيم حسن، مصطفى عبدة، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، اسلام أحمد، مصطفى على، حسان محمد، هيثم عاطف "كوستا"، عبدالرحمن الشافعى، محمد عبدالنبى، الحسينى طة، اسماعيل بهجت، أحمد سليمان إيشا، كريم شحاته، محمود عماد، محمود شعبان خالد، عبدالقادر توفيق عبدالقادر، محمد السيد أبوالمعاطى،محمد أش…