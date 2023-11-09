شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض المدربين " المعروضين " .. ويضع شرطا لبديل اوسوريو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى الزمالك جميع السير الذاتية للمديرين الفنيين التى تم عرضهم مؤخرا علي مجلس الادارة ، بسبب ان معظمهم بلا نادي في الوقت الحالي ، بخلاف ان بعضهم يمتلك سير ذاتية ضعيفة.

ويدرس مسئولو نادى الزمالك العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب المعروضين على القلعة البيضاء فى الفترة الحالية لاختيار أحدهم لتدريب الفريق خاصة أن المسئولين عن هذا الملف يرغبون فى جلب مدير فنى صاحب خبرة كبيرة وعلى علم ببواطن الأمور داخل القارة السمراء.

ويعمل مسئولو القلعة البيضاء على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء التعاقد مع مدير فنى خاصة أن الفريق مقبل على مواجهة مهمة فى أول عودة بعد التوقف الدولى أمام فريق أبوسليم الليبى والمقرر لها يوم الأحد 26 نوفمير الجارى ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستغل مسئولو نادى الزمالك فترة التوقف الدولى القادمة وانشغال المنتخب الوطنى بمواجهتى جيبوتي يوم 16 نوفمبر على استاد القاهرة الدولى، وسيراليون يوم 19 من الشهر ذاته فى ليبيريا، فى حسم ملف المدير الفنى الجديد الذى يقود الفريق الأبيض خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو الذى تم توجيه الشكر له بسبب تراجع نتائج الفريق معه.