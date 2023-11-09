شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب القوس والسهم يشارك في البطولة الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس في تونس منافسات البطولة الأفريقية الثالثة عشرة، للقوس والسهم،والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 ، بمشاركة المنتخب المصري.

وتقام البطولة في مدينة نابل التونسية بداية من اليوم و حتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة، يمثلون 20 دولة.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأول والثاني في منافسات فردي الرجال والسيدات بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في منافسات الزوجي المختلط.

ويمثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف محمد ناصيف وبهاء الدين علي وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.

وكان المنتخب المصري خاض تدريبه الأساسي مساء الأمس قبل انطلاق البطولة، بعدما أنهت بعثة المنتخب معسكرها الذي أقيم لمدة أربعة أيام قبل بدء المنافسات الرسمية.