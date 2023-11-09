شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يمنع الأهلي من الراحة قبل التوقف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الخميس بدون راحة عقب الفوز على سيراميكا أمس الأربعاء في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري Nile).

ويتدرب الأهلي اليوم الخميس وغدا الجمعة قبل السفر الى الجونة والمبيت بها للدخول في معسكر مغلق حتى موعد مباراة الجونة في الخامسة مساء السبت والمرحلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري.

بعيداً عما سبق ، رفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة تقييم لاعبيه بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، قائلا:" لن أقيم لاعبي في التلفزيون أو امام الشاشات ، وقال كولر: "سعداء بالثلاث نقاط والفوز في نهاية المباراة، خاصة اننا لم نكن جيدين في الشوط الأول، والمنافس فريق محترم وعمل مباراة كبيرة، في الشوط الثاني تحسن الأداء واللاعبين شعروا أن الأمور انتهت بعد التقدم، وجاء هدف للمنافس وكان مهم من اجل استفاقة اللاعبين".

أوضح: "الفريق نجح في العودة وتسجيل هدف في نهاية المباراة وتحقيق الفوز ، ولدينا لاعبين لديها قدرات عالية، وظهر بعد الدقيقة 70 وكل اللاعبين ضغطوا على نفسهم وأظهروا امكانياتهم، من أجل تحقيق الفوز".

وكشف عن الورقة التي منحها للاعبيه قبل نهاية المباراة قائلا: "منحت ورقة إلى موديست ومنحها إلى كوكا والأخير منحها إلى عبد المنعم لتنفيذ بعض التعليمات في المباراة، كما أن أفشة سجل هدفا برأسية رائعة وهو نادرا ما يسجل أهداف برأسه ولكنه كان هدفا جميلا".

وعن عدم ظهور أنتوني موديست مهاجم الأهلي بمستوى جيد مع الأهلي حتى الآن، رد: "موديست يحتاج وقت ورتم مباريات حتى يصل إلى فورمة أعلى وكان في المباراة الماضية أمام المقاولون جيدا وأظهر بعض القدرات ولكن نحتاج منه الكثير في الفترة القادمة، ونأمل أن يقدم الإضافة، وهو في مرحلة تجهيز بدني ولذلك كان من الصعب مشاركته أساسيا في مباراتين متتاليتين في أقل من 48 ساعة ولدينا ثقة أن يكون أفضل في الفترة القادمة".