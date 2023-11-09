شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. صبحى وفتوح ضمن قائمة المنتخب أمام جيبوتي وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية و المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 واللاعبون هم :

محمد الشناوي محمد صبحي أحمد الشناوي محمد هاني عمر كمال علي جبر محمد عبد المنعم أحمد سامي رامي ربيعة محمد حمدي أحمد فتوح طارق حامد مروان عطية محمد النني إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود حمادة حمدي فتحي محمد صلاح مصطفي فتحي مصطفي محمد محمد شريف محمود حسن تريزيجيه عمر مرموش حسين الشحات

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 فى ليبريا في الرابعة عصراً.