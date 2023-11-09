شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى مهمة الثأر أمام برشلونة فى مونديال اليد ..تعرف على تاريخ المواجهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تنتظر الجماهير المتابعة لرياضة كرة اليد بصفة عامة و الأهلى بصفة خاصة المواجهة المنتظرة بين فريق رجال كرة اليد بالقلعة الحمراء أمام نظيره برشلونة الإسبانى فى ثان مواجهاته بطولة كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " التى تستضيفها السعودية ، حيث يقام اللقاء السادسة مساءا بتوقيت القاهرة .

ويسعى الأهلى فى هذا اللقاء للثأر و رد الإعتبار ، حيث سبق و خسر الفريق الأحمر أمام نظيره الإسبانى بنتيجة 37/31 فى نهائى كأس الأبطال الذى أقيم مؤخرا بالبوسنة و الهرسك و من قبله تلقى خسارة أيضا بنتيجة 20/16 فى نسخة بطولة العالم عام 2016 .

ويسعى فريق رجال يد الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز إلى تحقيق الفوز فى لقاء اليوم بعد النجاح فى الفوز على النور السعودى بنتيجة 38/20 فى أول مواجهات البطولة أول أمس الثلاثاء .

وشهدت ضربة البداية حصول محمد إبراهيم، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة النور السعودي، وتسلم إبراهيم الجائزة من محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، وقدم محمد إبراهيم أداءً مميزًا ساهم في فوز الأهلي بنتيجة 38-20.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من ، إبراهيم المصري - أحمد عادل - راضي محمد - أحمد هشام سيسا - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن فيصل - عبد العزيز إيهاب - عمر خالد كاستلو - محسن رمضان - ياسر سيف - عمر سامي - محمد لاشين - محمد إبراهيم - أحمد خيري - محمود شلبي - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد راضي - عبد الرحمن حميد - سيف هاني.

فيما تضم البطولة 12 ناديا من 10 دول تم توزيعهم على 4 مجموعات و يصعد للدور قبل النهائي للسوبر جلوب الأول من كل مجموعة و يمثل مصر و قارة افريقيا بالبطولة النادى الاهلى.

يتواجد الأهلي ضمن المجموعة الأولى بجانب كلا من، النور (السعودية) - برشلونة (إسبانيا) ، فيما تضم المجموعة الثانية: نادي الكويت - سان فرناندو إتش بي (الأرجنتين) - فوكس برلين (ألمانيا) و المجموعة الثالثة: ماجديبورج (ألمانيا) - الخليج (السعودية) - جامعة كوينزلاند (أستراليا) و المجموعة الرابعة: كيلسي (بولندا) - النجمة (البحرين) - سان فرانسيسكو كالهيت (أمريكا).