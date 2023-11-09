شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه الشمس وديا غدا استعدادا لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، مباراة ودية غدا الجمعة على أحد ملاعب النجيل الصناعي أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمس استعدادا لبطولة شمال أفريقيا.

وعقد وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ، مؤتمرا صحفيا أمس بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة تحدث خلاله عن استعدادات المنتخب لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس خلال الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وتقام بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.