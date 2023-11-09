شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا : ضم فتوح وصبحي قرار فنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، إن الجهاز الفني يركز في الفترة الحالية علي حسم التأهل للمونديال مبكرا.
وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن قائمة المنتخب ، أن قراره بضم الثنائي احمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك جاء بقراره هو شخصيا، وبناء علي رأي فني في المقام الأول.
وأضاف فيتوريا انه يعلم ان اللاعبين تم ايقافهما من جانب ناديهما يوم الأحد الماضي، ولكن القرار النهائي لم يصدر من جانب النادي وبعد اتخاذ النادي قراره النهائي سيتم التعامل مع الموقف.
وأكد فيتوريا ان فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية للمنتخب ويتم الاعتماد عليهما في معسكرات المنتخب، وضرب فيتوريا مثالين لايضاح موقفه في ضم الثنائي ، حيث أكد انه في حالة إيقاف لاعب من جانب ناديه يوم 26 ديسمبر المقبل، هل سيتم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم افريقيا في يناير ؟، كما ضرب مثلا آخر بانه في حالة استبعاد لاعب من معسكر المنتخب هل سيتم إيقافه من جانب ناديه؟
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية و المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 واللاعبون هم :
محمد الشناوي
محمد صبحي
أحمد الشناوي
محمد هاني
عمر كمال
علي جبر
محمد عبد المنعم
أحمد سامي
رامي ربيعة
محمد حمدي
أحمد فتوح
طارق حامد
مروان عطية
محمد النني
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمود حمادة
حمدي فتحي
محمد صلاح
مصطفي فتحي
مصطفي محمد
محمد شريف
محمود حسن تريزيجيه
عمر مرموش
حسين الشحات
تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر باستاد القاهرة ، بينما تقام مباراة سيراليون يوم 19 بليبريا في الرابعة عصراً.
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