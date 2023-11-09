فيتوريا : ضم فتوح وصبحي قرار فنى

القاهرة - سامية سيد -

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى، إن الجهاز الفني يركز في الفترة الحالية علي حسم التأهل للمونديال مبكرا.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم للإعلان عن قائمة المنتخب ، أن قراره بضم الثنائي احمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك جاء بقراره هو شخصيا، وبناء علي رأي فني في المقام الأول.

وأضاف فيتوريا انه يعلم ان اللاعبين تم ايقافهما من جانب ناديهما يوم الأحد الماضي، ولكن القرار النهائي لم يصدر من جانب النادي وبعد اتخاذ النادي قراره النهائي سيتم التعامل مع الموقف.

وأكد فيتوريا ان فتوح وصبحي من الأعمدة الرئيسية للمنتخب ويتم الاعتماد عليهما في معسكرات المنتخب، وضرب فيتوريا مثالين لايضاح موقفه في ضم الثنائي ، حيث أكد انه في حالة إيقاف لاعب من جانب ناديه يوم 26 ديسمبر المقبل، هل سيتم استبعاده من قائمة المنتخب المشاركة في أمم افريقيا في يناير ؟، كما ضرب مثلا آخر بانه في حالة استبعاد لاعب من معسكر المنتخب هل سيتم إيقافه من جانب ناديه؟