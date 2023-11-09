شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يمنح لاعبى سيراميكا إجازة 3 أيام بعد الهزيمة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام بعد الهزيمة من الاهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من دورى Nile.

ويعود فريق سيراميكا للتدريبات الأحد المقبل، من أجل بداية الاستعداد لمباريات دورى Nile المقبلة، والتي يبدأ الفريق بمواجهة البنك الأهلى بعد تأجيل مباراة المصرى.

قاد محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز مُثير على سيراميكا بهدفين لهدف خلال المباراة التي أقيمت باستاد الجبل الأخضر في المقاولون العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile) .

تقدم للأهلي ياسر إبراهيم في الدقيقة 33 ثم تعادل أحمد القندوسي لسيراميكا في الدقيقة 58، قبل أن يُضيف أفشة هدفاً قاتلاً للأهلي في الدقيقة 90 على طريقة "قاضية جديدة".

بهذه النتيجة يحتل الاهلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 11 هدف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 6 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر ثلاث مباريات وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.