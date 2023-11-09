شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: كوكا غير جاهز بسبب الإصابة.. ومحمد شريف تطور كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن استدعاء محمد شريف في خط الهجوم بسبب تطور مستواه بشكل كبير مؤخرا، بينما أحمد حسن كوكا مازال غير جاهز بسبب الإصابة.

تابع في المؤتمر الصحفي انه يعرف كوكا جيدا وسبق وكان يرغب في ضمه لبنفيكا البرتغالي.

وقال فيتوريا تعليقا على ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم إيقاف الزمالك لهما، أن "القرار النهائي في الأول والأخر يعود لي، أنا اسمع الجميع وفي النهاية اتخذ قراري بناءً على وجهة نظري، قراري النهائي استدعاء فتوح وصبحي، وماكنش فيه حد عارف أنا هاخد قرار أيه بشأن الثنائي" ..

تابع في المؤتمر الصحفي باتحاد الكرة : "بالنسبة لكلا اللاعبين، ما وصل لي بشكل رسمي إن تم إيقاف الثنائي يوم الاحد الماضي، والقرار النهائي للنادي بشأن موقف اللاعبين سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة، واتمنى أن لا يتم إيقافهما" ..

أضاف : "استدعاء فتوح وصبحي قرار فني، أنا معجب بيهم لأنهم لاعيبة منتخب، وأثناء المعسكرات الماضية لم يفتعل اللاعبين أي مشاكل في المعسكر .. أنا مش بمشي ورا أي كلام يتقال في الإعلام، أنا بمشي مع الأخبار الواقعية والرسمية .. النادي لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبين، لما النادي ياخد قرار إيقافهما رسمي هنشوف قرارنا أيه" ..

أردف :"هقول ليكم وجهة نظري بتتبني على أيه .. تخيل لو يوم ٢٦ ديسمبر قرر أي نادي إيقاف أي من لاعبي المنتخب، هل تتوقع إني هستبعد اللاعب ده يوم ١ يناير لما أقدم قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا" ..

أكمل: "مثال تاني .. تخيل لو في المعسكر المقبل حصل خلاف بين اللاعب ومدرب المنتخب في المعسكر، هل لو تم استبعاده من المعسكر ناديه هيستبعد اللاعب" ..

اختتم حديثه :"فتوح عمره ٢٥ سنة ولاعب ٢٣ مباراة مع المنتخب وهو من كباتن المنتخب، وصبحي عمره ٢٤ سنة، وفي الدوري بتاعنا ٢ حراس بس عمرهم أقل من ٣٠ سنة بيلعبوا أساسي مع أندياتهم ، صبحي سيكون حارس مرمى رائع جدًا، ووقت لما بيعجبني لاعب مش بسيبه يقع قدامي بسهولة، ومش معنى كده إن صبحي هيكون معانا على طول ، هو لعب ماتش واحد بس معانا، بس أنا بحب أواجه الأمور بصراحة وبراعي ضميري في الاختيارات" مضيفا "ليه أسيب فتوح وصبحي وهما لسه في مرحلة التحقيق في الزمالك؟ .. عشان أنهي الكلام في النقطة دي، أنا بحب يكون معايا ٣ حراس في المعسكر، ٢ حراس عندهم خبرة وحارس تاني صغير، عشان بعد ٤ أو ٥ سنين اللاعب اللي عمره ٣٥ هيكون عمره ٤١ ولذلك لازم يكون معايا حارس صغير .. لو اللاعب الصغير ده ماعندوش الكفاءة الفنية مش هجيبه" .