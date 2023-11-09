شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يستدعي موقوفي الزمالك لتشكيلة مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين النهائية وتضم 25 لاعباً لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله خوض مباراتي جيبوتي وسيراليون يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

وشهدت القائمة انضمام محمد صبحي وأحمد فتوح ثنائي الزمالك رغم قرار الإيقاف من قبل ناديهما، وجاءت القائمة كالآتي:

لحراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد صبحي، وأحمد الشناوي، للدفاع محمد هاني، وعمر كمال، وعلي جبر، ومحمد عبد المنعم، وأحمد سامي، ورامي ربيعة، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح.

للوسط:طارق حامد، مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود حمادة، حمدي فتحي.

للهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، حسين الشحات.