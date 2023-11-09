شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد العايب الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الجزائر - (رويترز)

توفي صباح الخميس، محمد العايب، الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد الحراش عن 83 عاماً، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وأعلنت وسائل إعلام محلية نبأ الوفاة نقلاً عن أسرة العايب.

وتعرض العايب لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى، لكن لم تنجح محاولات إسعافه.

وظهر في برنامج رياضي عبر إحدى القنوات الخاصة قبل أربعة أيام، وبدا بصحة جيدة.

ويعد العايب الذي تولى رئاسة الاتحاد الجزائري للعبة الشعبية في 1996، من أبرز الشخصيات الرياضية في الجزائر، وترأس اتحاد الحراش أكثر من مرة.