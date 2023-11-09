شكرا لقرائتكم خبر عن أوبي ميكيل يروي معاناته: أبراموفيتش عرض إرسال قوة خاصة لتحرير والدي من الخطف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف نجم تشيلسي السابق النيجيري جون أوبي ميكيل عن كواليس اختطاف والده في 2018، وقال إن مالك النادي اللندني السابق الروسي رومان أبراموفيتش عرض «إرسال أشخاص» للمساعدة في تحرير والده من الخاطفين عندما سمع بمعاناته.

وتعرض ميكيل والد اللاعب للخطف قبل يوم من مشاركة نجم الوسط في مباراة مع المنتخب أمام الأرجنتين ضمن تصفيات مونديال 2018، وقرر جون أوبي ميكيل عدم إخبار زملائه بما حصل قبل المباراة التي خسرتها نيجيريا 2-1.

وقال لاعب الوسط السابق على هامش تعليقه على خطف والد نجم ليفربول الكولومبي لويس دياز: «أتذكر أن رومان أبراموفيتش قال لي: «هل تريد أن أرسل أشخاصاً إلى هناك؟ أنا أعرف أنني لو أرسلت أشخاصاً إلى هناك سيتحرر والدك حتماً». قلت له: «كيف ستفعل هذا؟» فقال لي: «لا تقلق بشأن التفاصيل، فقط اسمح لي بالمساعدة إن أردت هذا الخيار، يمكنني فعل هذا». وتابع ميكيل: «مجرد سماعي أن والدي خطف للمرة الثانية كان مفجعاً، لم أستطع مغادرة الغرفة ولم أخبر أحداً. بقيت في الغرفة 30 دقيقة وحدي أفكر ماذا أصنع؟ هل أخبر المدرب؟ هل أخبر زملائي أو أصدر بياناً؟ لكننا كنا أمام مواجهة كبيرة، أكبر مباراة في حياتنا، سنلعب أمام ميسي وزملائه، لذا فكرت في إبقاء الأمر سراً. اتصلت بوالدتي وأشقائي، وكان الجميع يبكي، وأخبروني أنه لا يمكنني المشاركة، لأن تركيزي لن يكون في اللعب، لكنني قررت المشاركة ولعبت، لكن للأسف خسرنا المباراة، وبعدها أخبرت زملائي. في غرفة الملابس، فبكى اللاعبون والمدرب، وقالوا لي كان يجب أن تقول لنا إن والدك خطف كي لا تشارك، ثم اتصل بي الخاطفون، وقال لي والدي: «أعطهم ما يريدون، لأنني أتعرض للضرب وسلاحهم مصوب لرأسي ويهددون بقتلي كل لحظة»، واستطعت جمع مبلغ كبير من المال كي يطلق سراحه».