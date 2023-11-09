شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلاقي الأهلي في نهائي كأس مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الزمالك نهائي كأس مصر في كرة القدم بفوزه على وصيف النسخة الأخيرة بيراميدز 4-3 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3 الأربعاء في اللقاء المؤجل بينهما من نصف النهائي.

وبالتالي، سيلاقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائي المقررة في 13 مارس 2024.

وسجّل ثلاثية بيراميدز الكونغولي فيستون ماييلي (5)، مصطفى فتحي (92) ومحمد حمدي (108)، فيما أحرز نبيل عماد «دونغا» (90+2)، البديل البنيني سامسون اكنيولا (101) والبديل ناصر منسي (112) أهداف الزمالك.

وأكمل بيراميدز الربع ساعة الأخير من الوقت الأصلي للمباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد البديل أحمد توفيق (78) لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

وبكّر بيراميدز بافتتاح التسجيل، وتحديداً في الدقيقة الخامسة من المباراة بعد تمريرة للمغربي وليد الكرتي داخل منطقة الجزاء خلف دفاع الزمالك، وصلت إلى مايلي الذي حوّلها في الشباك.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن الضائع، أدرك الزمالك التعادل من ركلة ركنية حوّلها أحمد سيد «زيزو» عرضية فمررها منسي برأسه داخل منطقة الجزاء، ليحوّلها «دونغا» رأسية في الشباك.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين مثيرين شهدا تسجيل أربعة أهداف تقاسمها الطرفان، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للزمالك بعدما أهدر أحمد سامي ومصطفى فتحي لبيراميدز، فيما أضاع محم أشرف «روقا» تسديدة وحيدة للزمالك.