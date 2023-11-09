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ريال مدريد يجدد عقد فالفيردي حتى 2029

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الإسباني اليوم الخميس، تمديد عقد الأوروجواياني فيدي فالفيردي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ليستمر مع الفريق حتى 30 يونيو 2029، أي لمدة 6 سنوات مقبلة.

 

وكان فالفيردي قد انضم إلى ريال مدريد في يوليو 2016، وكان وقتها يمتلك 18 عامًا فقط ولكن أصبح الآن من أفضل اللاعبين في خط الوسط بالعالم.

 

شارك اللاعب مع ريال مدريد في 220 مباراة، سجل 19 هدفًا وفاز بتسعة ألقاب مع الفريق كان أبرزها ، وكأس العالم للأندية.

 

وكان الأوروجواياني في نادي بينيارول قبل الانتقال إلى ريال مدريد وتمت إعارته من قبل إلى ديبورتيفو لاكورونيا في عام 2017.

 

كما حقق الوسط الأوروجوياني بطولتين كأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وبطولتي الدوري الإسباني، وكأس الملك الإسباني في مناسبة، وبطولتي كأس السوبر الإسباني.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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