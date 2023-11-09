محمد صلاح يحقق جائزة جديدة مع ليفربول

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بجائزة أفضل هدف يسجله فريه في شهر أكتوبر الماضي.

وتنافس محمد صلاح مع زميله، دييجو جوتا، على جائزة الهدف الأفضل بتصويت الجماهير ولكن الفرعون المصري حسم المركز الأول.

وكان هدف محمد صلاح في ديربي «الميرسيسايد» أمام إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما كان هدف جوتا أمام تولوز في بطولة الدوري الأوروبي.

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واحتل هدف محمد صلاح الأول في مرمى برايتون المركز الثالث، في حين جاء هدف واتارو إندو في مرمى تولوز في المركز الرابع.

وكان دومينيك سوبوسلاي هو من فاز بجائزة أفضل هدف في ليفربول في شهر سبتمبر الماضي أمام ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.