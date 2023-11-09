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محمد صلاح يحقق جائزة جديدة مع ليفربول

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محمد صلاح - ليفربول ونوتنجهام

محمد صلاح - ونوتنجهام

فاز النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بجائزة أفضل هدف يسجله فريه في شهر أكتوبر الماضي.

وتنافس محمد صلاح مع زميله، دييجو جوتا، على جائزة الهدف الأفضل بتصويت الجماهير ولكن الفرعون المصري حسم المركز الأول.

وكان هدف محمد صلاح في ديربي «الميرسيسايد» أمام إيفرتون في بطولة الممتاز، بينما كان هدف جوتا أمام تولوز في بطولة الدوري الأوروبي.

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واحتل هدف محمد صلاح الأول في مرمى برايتون المركز الثالث، في حين جاء هدف واتارو إندو في مرمى تولوز في المركز الرابع.

وكان دومينيك سوبوسلاي هو من فاز بجائزة أفضل هدف في ليفربول في شهر سبتمبر الماضي أمام ليستر سيتي في بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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