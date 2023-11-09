ريال مدريد يعلن تجديد عقد فالفيردي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، بشكل رسمي تجديد عقد فيدريكو فالفيردي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى عام 2029.

وأوضح نادي ريال مدريد في بيان رسمي نشره اليوم الخميس، أنه اتفق مع فيدريكو فالفيردي، على تمديد عقده، حتى 30 يونيو 2029.

وتابع ريال مدريد في بيانه: “وصل فالفيردي إلى ريال مدريد في يوليو 2016، عندما كان عمره 18 عامًا فقط. في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، أصبح بالفعل أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم”.

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واستكمل الملكي: “,لعب 220 مباراة، سجل فيها 19 هدفًا وفاز بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني”.

وأتم: “حصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني 2020 والميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2023”.