اخبار الرياضه

بيلينجهام يثير الشكوك في ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

0 نشر
0 تبليغ

جود بيلينجهام - ريال مدريد

جود بيلينجهام -

خاض الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، وهو يرتدي واقيا على منطقة الكتف، مما أثار الشكوك حول مشاركته في مباراة فالنسيا يوم السبت في .

وغاب بيلينجهام عن موتجهة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا والتي حسمها المرينجي بنتيجة (3-0)، أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

طالع أيضًا: محمد صلاح يحقق جائزة جديدة مع

وكان الإنجليزي الشاب قد أصيب الأحد الماضي بخلع في الكتف الأيسر خلال مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعد مشاركة بيلينجهام أمام فالنسيا غير مؤكدة وسيتم اتخاذ قرار مشاركته من عدمها حسب رؤية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الجدير بالذكر أن بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند، وتألق بشكل لافت للنظر، إذ يعتلي صدارة هدافي الليجا برصيد 10 أهداف.

الكلمات الدلائليه
احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا