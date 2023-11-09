بيلينجهام يثير الشكوك في ريال مدريد قبل مواجهة فالنسيا

خاض الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، وهو يرتدي واقيا على منطقة الكتف، مما أثار الشكوك حول مشاركته في مباراة فالنسيا يوم السبت في الدوري الإسباني.

وغاب بيلينجهام عن موتجهة ريال مدريد أمام سبورتنج براجا والتي حسمها المرينجي بنتيجة (3-0)، أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وكان الإنجليزي الشاب قد أصيب الأحد الماضي بخلع في الكتف الأيسر خلال مباراة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتعد مشاركة بيلينجهام أمام فالنسيا غير مؤكدة وسيتم اتخاذ قرار مشاركته من عدمها حسب رؤية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الجدير بالذكر أن بيلينجهام انضم إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادما من بوروسيا دورتموند، وتألق بشكل لافت للنظر، إذ يعتلي صدارة هدافي الليجا برصيد 10 أهداف.