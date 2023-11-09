أول تعليق من أحمد فتوح بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر

علق أحمد فتوح ظهير أيسر فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على انضمامه لقائمة منتخب مصر في معسكر نوفمبر المقبل.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهتي جيبوتي وسيراليون يومي 16،19 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

واكتفى أحمد معلول بالتعليق على القائمة من خلال مشاركتها استوري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي”انستجرام”.

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وقال فيتوريا عن انضمام فتوح” لم يعلم أحد بانضمام ثنائي الزمالك محمد صبحي وفتوح للمنتخب إلا اليوم حتى المعاونين”.

وأضاف” قرار الانضمام فني والمنتخب بحاجة إليهم.. قرارنا نأخذه بعيداً عن الميديا والسوشيال”.

قائمة منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال، علي جبر، محمد عبد المنعم، أحمد سامي، رامي ربيعة، محمد حمدي، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، مروان عطية، إمام عاشور، محمد النني، حمدي فتحي، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، مصطفى محمد، حسين الشحات، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه.