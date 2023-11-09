جوهرة المغرب أولى طلبات مدرب الاتحاد السعودي الجديد.. كواليس مثيرة

كشفت تقارير صحفية عن أولى طلبات ألفريد شرودر، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، في حال انتقل إلى تدريب الاتحاد السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار قد أعلنت إقالة نونو سانتو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، قبل أيام قليلة.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من النتائج السلبية، وآخرها خسارة الاتحاد السعودي أمام القوة الجوية العراقي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وارتبط اسم ألفريد شرودر، بتدريب الاتحاد السعودي لخلافة نونو سانتو خلال الفترة المقبلة، علمًا بأنه قاد العين الإماراتي للتأهل إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

وأكدت التقارير أنه في حال أتم ‎نادي الاتحاد السعودي، تعاقده مع المدرب ألفريد شرودر، فإنه سيطلب المدير الفني التعاقد مع المغربي سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي.

ويستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره أبها، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، غدًا الجمعة.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.