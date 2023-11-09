كاف يعلن أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات لـ كأس أمم أفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن أسعار تذاكر مباريات دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في يناير 2024 بكوت ديفوار.

ونشر كاف بيانًا رسميًا على موقعه الرسمي، كشف من خلاله أن أسعار التذاكر تتراوح من 5000 فرنك أفريقي (حوالي 8 دولارات أمريكية) للفئة الثالثة (3)، و10000 فرنك أفريقي (حوالي 16 دولارًا أمريكيًا) للفئة الثانية (2) و15000 فرنك أفريقي (حوالي 24 دولارًا أمريكيًا).

وأضاف البيان، أن نسبة 25 بالمائة من التذاكر، ستطرح للبيع إلكترونيًا، ابتداء من الاثنين 13 نوفمبر الجاري، مشيرًا إلى أن قرار طرح التذاكر في وقت مبكر، تم اتخاذ لتسهيل عملية بيعها وتمكين للجماهير في فترة زمنية طويلة

وتهدف هذه الخطوة، وهي الأولى على الإطلاق في تاريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية ، إلى إتاحة الفرصة للجماهير لتأمين تذاكرهم مقدمًا بوقت طويل للبطولة المقرر إقامتها في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024 في مدينتي أبيدجان وبواكي الإيفواريتين. وكورهوجو وسان بيدرو وياموسوكرو.

وتهدف المرحلة من المبيعات للجماهير لتأمين مقاعدهم في النسخة الرابعة والثلاثين من مهرجان كرة القدم الذي يقام كل عامين.

ستتاح للجماهير فرصة شراء التذاكر لمرحلة المجموعات مع فرصة الحصول على ستة تذاكر لكل أسرة.