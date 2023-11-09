"بيعاملني كعدو".. حكايات الأشقاء في ملاعب كرة القدم المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا مع شقيقه عمر بسام، من مباراة طلائع الجيش والمقاولون العرب، وعلق رواد المواقع على هذه الصورة "رد فعل محمد بسام بعد إلغاء تقنية الفيديو هدف شقيقه في مرماه".

سجل عمر بسام هدف المقاولون في مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري 2021، واحتسب الهدف تسللا ليلغى بعدها، لهذا ظهر حارس المرمى مبتسما في مواجهة شقيقه، وقال بعدها في تصريحات تليفزيونية: " قلت له لو كان شخص غيرك لتم احتساب الهدف، ولكن لأنه أنت لن يتم احتسابه، ودائما ما يقول لي أنه يتمنى أن يسجل هدفا في شباكي".

وتحدث بسام عبر قناة "أون تايم سبورت" عن علاقته بشقيقه في الملاعب، قائلا: "بيعاملني كعدو، بيضربني في الماتشات، في مباراة طالع على الكرة ضربني بالكوع وهو مالوش يتدخل في الكرة، احنا صحاب والفرق بينا مش كبير بنخاف على بعض و ننتقد بعض، لو شايفة مقصر هاقول له وهو كمان بيعمل كده معايا".

لم يكن محمد وعمر بسام الأشقاء الوحيدين في الدوري المصري، قبلهم الشقيقان في القطبين، عبدالله جمعة لاعب الزمالك وصالح جمعة لاعب الأهلي السابق، والتقى الثنائي لأول مرة في نهائي كأس مصر بين الأهلي والمصري 2017، حينها لم يكن عبدالله لاعبا للزمالك، وفاز فريق صالح جمعة بالبطولة بهدفين مقابل هدف.

التقى الأخوان صالح وعبدالله جمعة وجها لوجه داخل الملعب، في مباراة الأهلي والزمالك في ذهاب الدوري المصري موسم 2018-2019.

الأخوان الآخران لم يكونا مثل أبناء جمعة، إلا أن أحدهم يشجع الأهلي وهما محمود علاء لاعب الزمالك وأحمد علاء لاعب المقاولون العرب، رغم أن المباراة السابقة غاب عنها محمود علاء إلا أنه اعتذر لجماهير الزمالك بسبب شقيقه.

سجل أحمد علاء هدف التعادل للمقاولون في مرمى الزمالك واحتفل على طريقة نسر الأهلي، مما أدى إلى غضب الجماهير منه، ليعتذر بعدها محمود علاء عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب: "إنتو فوق دماغ أي حد".

في لقاء فريد من نوعه، جمع ملعب استاد المقاولون العرب مباراة الزمالك والترسانة بالدوري المصري موسم 1985-1986 ثلاثة أشقاء وهم، إبراهيم وإسماعيل يوسف لاعبا الزمالك وشقيقهم سيد يوسف، لاعب الترسانة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

بالعودة إلى الأشقاء في الملاعب خلال الفترة الحالية، نروي حكاية أحمد توفيق لاعب الزمالك السابق وشقيقه أكرم توفيق لاعب الأهلي الحالي وشقيقهم الأكبر عبد العزيز توفيق، لاعب طلائع الجيش السابق، ولم يكن تشارك الثلاثي في الاسم والمنزل فقط بل تشارك أبناء توفيق في المركز "وسط مدافع".

وجمع لقاء إنبي والزمالك في الدوري 2015-2016 بين أحمد (الزمالك) وأكرم توفيق (إنبي)، ومباراة الزمالك وطلائع الجيش، جمعت الأول بشقيقه الأكبر.