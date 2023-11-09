أسباب استبعاد كهربا من الانضمام لمعسكر المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أسباب استبعاد محمود كهربا، من معسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون، في تصفيات كأس العالم 2026.

وعلم موقع الخليج 365 أن غياب كهربا عن معسكر المنتخب الوطني، يرجع إلى عدم مشاركته في المباريات المحلية مع النادي الأهلي، بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات.

وأوضح المصدر، أن محمود كهربا، غاب عن أربعة مباريات، محلية في بطولة الدوري المصري مع الأهلي، وهو ما جعله خارج حسابات المدير الفني البرتغالي في الوقت الحالي.

وكان المدير الفني البرتغالي، أعلن قائمة المنتخب الوطني لمواجهتي تصفيات كأس العالم 2026، وضمت ثنائي نادي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي.