بعد الفوز على بيراميدز.. مصير استمرار معتمد جمال في تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، مصير استمرار معتمد جمال في تدريب الفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة.

وكان معتمد جمال، قاد فريق الزمالك للصعود لنهائي كأس مصر أمس الأربعاء، وإقصاء فريق بيراميدز بركلات الترجيح، ومواجهات الأهلي في المباراة النهائية.

وأكد المصدر، أن معتمد جمال من أبناء النادي، وقاد الفريق أمس بكل اقتدار، لتقديم روح ومستوى مميز ضد بيراميدز، ولكن من بداية الاتفاق معه وهو يعلم تحديد مهامه.

أوضح المصدر: الزمالك يسير في اتجاه التعاقد مع مدرب أجنبي في المرحلة المقبلة، وربما يستمر معتمد جمال في الجهاز المعاون، أو يرحل ويتولى منصب رئيس قطاع الناشئين في النادي.

وأتم تصريحاته: مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، كلف معتمد جمال بالاستمرار في منصبه وقيادة الفريق لحين إبلاغه بالتعاقد مع مدير فني جديد، دون تحديد الموعد الزمني.