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"بعد المباراة 200".. أفشة يوجه رسالة للنادي الأهلي ويعبر عن أمنيته والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - عبر محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي عن أمنيته بمواصلة مسيرته داخل القلعة الحمراء، وذلك بمناسبة وصوله للمباراة رقم 200 مع الفريق.

وكتب عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات: "شكرًا يا أهلي على كل لحظة كنا فيها مع بعض، شكرا على الفرحة والانتصار والبطولات والذكريات، شكرا على حلم أتمنى يدوم طول العمر، 200 مباراة في 4 سنوات".

أضاف: "رقم بالنسبة ليا حاجة كبيرة، شرف وفخر كبير جدا إني أكون ولو جزء بسيط من تاريخ الكيان الكبير، شكرًا يا أهلي".

وعلق عدد من متابعيه، حيث كتب أحدهم: "أسطورة"، وعلق آخر: "كينج"، وأضاف آخر تعليقا: "ركز في التمرين محدش هيقدر عليك".

يذكر أن محمد مجدي أفشة أحرز هدف الفوز للنادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا، في مباراة أقيمت أمس ضمن منافسات الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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