"بحضور الخطيب وشوبير".. تشييع جنازة والدة زوجة العامري فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - حضر عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في مقدمتهم محمود الخطيب، تشييع جنازة والدة زوجة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي.

وتوفيت والدة زوجة العامري فاروق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وشيعت الجنازة من مسجد السيدة نفسية.

وحرص أحمد شوبير نجم الأهلي السابق، بجانب محمود الخطيب وسعد شلبي مدير النادي، ومحمد الجرحي ومحمد سراج الدين، أعضاء مجلس الإدارة، على حضور الجنازة.

جدير بالذكر، أن العامر فاروق، تعرض لوعكة صحية أول أمس، ونقل على أثرها إلى المستشفى، وتعرض لنزيف في المخ، وخضع لأربعة عمليات جراحية.