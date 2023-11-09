"في المنتخب"... اعترافات لاعبي الدوري المصري عن تدخين السجائر والشيشة (صور وفيديوهات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت الفترة الماضية تصريحات لمدرب الزمالك السابق، خوان كارلوس أوسوريو بشأن تدخين اللاعبين في الدوري المصري لـ "الشيشة"، وعلق حينها محمد بركات لاعب الأهلي السابق في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا": "الحقيقة أن هناك لاعبين بالفعل يدخنون الشيشة وهو أمر معروف منذ سنوات وهناك لاعبين اعتادوا على السهر".

في تصريح سابق، قال وليد صلاح عبد اللطيف لاعب الزمالك السابق في تصريحات على قناة النهار: "شوفت بركات يدخن السجائر"، لكنه نفى هذا وروى موقف بينه وبين حسام البدري، خلال فترة تدريبه للأول، وقال خلال تصريحات تليفزيونية: "البدري قالي على فكرة أنا عارف إن إنت بتشرب من زمان وكنت أشم الريحة، قولتله انت عامل نفسك عارف كل حاجة".

اللاعب الآخر اعترف بتدخين السجائر، إذ قام إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق بسرقة سيجارة من غرفة محمد ناجي، أثناء وجود المنتخب في ألمانيا، وروى: "كنا في المنتخب والسجائر خلصت من كذا لاعب، واللي كان معاه سجائر كابتن أحمد ناجي، خليت لاعيبة يقفوا على المطعم يشوفوا أحمد ناجي وخدت المفتاح ورحت الاوضة وكان هو الوحيد اللي بيشرب سجاير، ورجع لقى الأوضة متبهدلة وكان هايبلغ لكنه لحد دلوقتي ميعرفش حاجة".

وظهر الآخر يدخن وهو مدرب، إذ رصدت كاميرات مباراة مصر المقاصة وسموحة في الدوري المصري، مؤمن سليمان مدرب الثاني وهو يدخن سيجارة، بعد طرده من المباراة، التي انتهت بفوز سموحة بنتيجة 4-3.

كما ظهر أحمد حسام "ميدو" في أكثر من موقف وهو يدخن سواء الشيشة أو السجائر، إذ نشر ميدو مقطع فيديو عبر "إكس" جالسا في المنصة الشرفية لمباراة الأهلي وبيراميدز ويدخن "السيجار".

ونشر ميدو مقطع فيديو آخر وهو يمارس بعض التمارين الرياضية بينما "السيجار"، وأثارت مشاهد ميدو وهو يدخن غضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.