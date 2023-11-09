رضا عبد العال: "فيتوريا قليل إنه يمسك منتخب مصر وهذا توقعي لكأس العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أبدى رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق رأيه في المدير الفني لمنتخب مصر، روي فيتوريا متوقعا الوصول لكأس العالم 2026.

قال رضا عبد العال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "بالورقة والقلم إحنا نوصل لكأس العالم، لإن مفيش إلا بوركينا فاسو في التصفيات، مش هنقدر نتعادل معاها هناك ونكسبها هنا؟ يبقى منستحقش الوصول، الماتشين الجايين في تصفيات كأس العالم يوم 16 ويوم 19، لازم نكسبهم".

أضاف: "إيه اللي كويس مع فيتوريا، ماتش الجزائر وديا مصر مقابلتش فرقة، الوحيدة اللي قابلتها تونس وكسبت 3، الجزائر إحنا جبنا جول هما مضيعين عشرة وفيه جول متحسبش، وفيه ضربة جزاء على حمدي فتحي متحسبتش".

واصل: "مجموعتنا ضعيفة في تصفيات كأس العالم ووجود صلاح بيشد اللاعيبة، لكن فيتوريا قليل إنه يمسك منتخب مصر وده كان واضح في ماتش الجزائر وتونس، رغم إن تونس لسه بتعمل إحلال وتجديد، الجزائر كان عندها إصابات ومضيعين فرص وليهم ضربة جزاء وجول ملغي".

اختتم: "مش عايزين ننفخ في فيتوريا هو مش كويس".

يذكر أن منتخب مصر يواجه جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 نوفمبر على التوالي، في تصفيات كأس العالم 2026.