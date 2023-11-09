جمهور الزمالك يهاجم سيف فاروق جعفر ويشيد بلاعبه السابق.. لهذا السبب (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - دشن جمهور نادي الزمالك هاشتاج باسم لاعب نادي بيراميدز الحالي والزمالك سابقا، سيف فاروق جعفر، وذلك عبر موقع التغريدات "إكس" توتير سابقا.

وجاء الهاشتاج بعد احتفاله بتسجيل ضربات الجزاء في مرمى الزمالك، وتبادل الجمهور الصور التي ظهر فيه أثناء وجوده على دكة الاحتياط أثناء تشجيعه للاعبي فريقه الحالي بيراميدز.

في المقابل، احتفى جمهور القلعة البيضاء بموقف مصطفى فتحي الذي رفض الاحتفال مراعاة لشعورهم، إذ كان أحد أبرز لاعبي القلعة البيضاء خلال السنوات الماضية، قبل مغادرة النادي.

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الثاني لنادي بيراميدز في المباراة التي أقيمت أمس ضمن دور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

انتهت المباراة بركلات الترجيح لصالح نادي الزمالك الذي سيواجه النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.