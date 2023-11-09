شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. صبحى وفتوح ضمن قائمة منتخب مصر أمام جيبوتي وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قائمة منتخب مصرأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة اللاعبين النهائية و المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي يتخلله مباراتي جيبوتي و سيراليون يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري في الجولة الأولي والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 واللاعبون هم : محمد الشناوي محمد صبحي أحمد الشناوي محمد هاني عمر كمال علي جبر محمد عبد المنعم أحمد سامي رامي ربيعة محمد حمدي أحمد فتوح طارق حامد مروان عطية محمد النني إمام عاشور أحمد سيد زيزو محمود حمادة حمدي فتحي محمد صلاح مصطفي فتحي مصطفي محمد محمد شريف محمود حسن تريزيجيه عمر مرموش حسين الشحات

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز