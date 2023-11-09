شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: انضمام ربيعة رسالة بأن باب منتخب مصر مفتوح.. وسعيد بمستوى مرموش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن استدعاء رامي ربيعة مدافع الاهلي للمنتخب رسالة للجميع بأن باب المنتخب مفتوح للجميع بشرط الكفاءة الفنية.

تابع في المؤتمر الصحفي المقام حاليا باتحاد الكرة ، أنه سعيد بمستوى عمر مرموش مع ناديه الالماني رغم صغر سنه وعدم حصوله على الراحة الكافية قبل الانضمام للمنتخب، الا انه حريص دائما على التواجد والعطاء للمنتخب.

وقال فيتوريا تعليقا على ضم أحمد فتوح ومحمد صبحي رغم إيقاف الزمالك لهما، أن "القرار النهائي في الأول والأخر يعود لي .. أنا اسمع الجميع وفي النهاية اتخذ قراري بناءً على وجهة نظري .. قراري النهائي استدعاء فتوح وصبحي، وماكنش فيه حد عارف أنا هاخد قرار أيه بشأن الثنائي" ..

تابع في المؤتمر الصحفي باتحاد الكرة : "بالنسبة لكلا اللاعبين .. ما وصل لي بشكل رسمي إن تم إيقاف الثنائي يوم الاحد الماضي، والقرار النهائي للنادي بشأن موقف اللاعبين سيتم اتخاذه خلال الفترة المقبلة، واتمنى أن لا يتم إيقافهما" ..

أضاف : "استدعاء فتوح وصبحي قرار فني، أنا معجب بيهم لأنهم لاعيبة منتخب، وأثناء المعسكرات الماضية لم يفتعل اللاعبين أي مشاكل في المعسكر .. أنا مش بمشي ورا أي كلام يتقال في الإعلام، أنا بمشي مع الأخبار الواقعية والرسمية .. النادي لم يتخذ القرار النهائي بشأن اللاعبين، لما النادي ياخد قرار إيقافهما رسمي هنشوف قرارنا أيه" ..

أردف :"هقول ليكم وجهة نظري بتتبني على أيه .. تخيل لو يوم ٢٦ ديسمبر قرر أي نادي إيقاف أي من لاعبي المنتخب، هل تتوقع إني هستبعد اللاعب ده يوم ١ يناير لما أقدم قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا" ..

أكمل: "مثال تاني .. تخيل لو في المعسكر المقبل حصل خلاف بين اللاعب ومدرب المنتخب في المعسكر، هل لو تم استبعاده من المعسكر ناديه هيستبعد اللاعب" ..