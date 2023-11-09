شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد بروتوكول تعاون مع شركة cred لدعم الأبطال فى أوليمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة كريد العقارية؛ لدعم الأبطال الحاصلين علي ميداليات في أوليمبياد باريس 2024، وذلك بحضور المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي كريد، وقيادات الوزارة والشركة ومجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين.

وبموجب هذا البروتوكول سوف تمنح شركة كريد بالتنسيق والتعاون مع الوزارة، مجموعة من المكافآت المالية يتم توزيعها علي اللاعبين الفائزين بالميداليات المختلفة خلال البطولة بقيمة مليون جنية مصري للاعب أو اللاعبة الحاصلين على الميدالية الذهبية، و500 الف جنيه مصري للاعب أو اللاعبة الحاصلين علي الميدالية الفضية، و250 الف جنية مصري للحاصلين علي الميدالية البرونزية، وسيتم تكريم هولاء الأبطال بعد حصولهم علي الميداليات بأولمبياد باريس 2024 خلال موتمر صحفي عقب عودتهم إلى أرض الوطن.

قام بتوقيع البروتكول من طرف وزارة الشباب والرياضة الدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي وعن شركة كريد المهندس محمد ماهر نائب الرئيس التنفيذي للشركة .

وبحضور النائب محمد الجارحي والنائب ناصر هداية والنائب محمد السلاب ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة